Warnung vor Betrug: Augsburger Polizei kooperiert mit Theater

"Oma, kennst mich nicht?" - "Ja Michael, bist du das?" - Das ist der wohl bekannteste Trick, mit dem vor allem Senioren übers Ohr gehauen werden: der sogenannte Enkeltrick. Der Anrufer gibt sich dabei als Verwandter aus. Er gibt vor, dringend Geld zu benötigen, um sich aus einer misslichen Situation befreien zu können. Wer darauf herein fällt verliert oft sein gesamtes Erspartes.

Theater-Idee von der Polizei Berlin

In diesem Fall ist es aber zum Glück nur ein Theaterstück. "Lug und Betrug" heißt es. Die Mitglieder der Theatergruppe Musikverein Graben können damit endlich wieder auf der Bühne stehen und gleichzeitig etwas Gutes tun. "In Schwaben ist das was völlig Neues. Wir haben das vor einigen Jahren in Berlin entdeckt. Die Berliner haben selber die schauspielerische Leistung erbracht, das haben wir uns nicht zugetraut", erzählt Barbara Macheiner von der Kriminalpolizei Augsburg. Sie hat die Schauspieler angeleitet.

Enkeltrick und falsche Polizisten - unterhaltsam und erschreckend

Enkeltrick, falsche Polizisten, falsche Gewinnversprechen - in den verschiedenen Episoden geht es immer darum, wie Verbrecher versuchen, an das Ersparte der Opfer zu kommen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Graben finden Schauspiel und die Geschichten unterhaltsam und erschreckend zugleich. "Das war schon mal ganz gut, das mit dem Gewinn hab ich schon selber erlebt mit meiner Mama. Das ist nicht so einfach. Die älteren Leute glauben, dass sie die größten Gewinner sind und das ist ein einziger Familienkrach dann", so eine Zuschauerin.

Am 19. und 20. Oktober wird das Stück "Lug und Betrug" noch in Graben aufgeführt.