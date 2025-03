Bayernweiter Probe-Alarm: Warum er nicht überall stattfindet

12.03.2025, 08:55 Uhr Bildbeitrag

Am Donnerstag um 11 Uhr wird es laut in Bayern: Ein großer Probealarm steht an, der die Bevölkerung auf die Wichtigkeit der Warnung bei Gefahren aufmerksam machen soll. Doch erneut werden nicht alle Gemeinden daran teilnehmen, was Fragen aufwirft.

Von Rüdiger Kronthaler