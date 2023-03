Artikel mit Audio-Inhalten

Probealarm in Bayern mit Sirenen und Warnsystem

Probealarm in Bayern: An diesem Donnerstag werden um 11 Uhr die Sirenen in Kommunen und Städten heulen. Gleichzeitig soll das Warnsystem Cell Broadcast getestet werden. Auf Handys ertönt ein lauter Alarm, eine Warn-SMS erscheint.