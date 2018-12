Warnstreikstreik: Bahnen am Untermain kaum betroffen

Für die Westfrankenbahn, die auf der Strecke Aschaffenburg – Miltenberg – Tauberbischofsheim verkehrt, sind keine direkten Auswirkungen des Warnstreiks zu befürchten. Auch die Pendler der Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (KVG), die zwischen Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg in Richtung Hanau Züge im Einsatz hat, können aufatmen. Wer allerdings in Kahl aussteigen muss, um in Richtung Hanau weiterzufahren, könnte Probleme bekommen, weil von Kahl aus auf die Züge der Bahn umgestiegen werden muss – die zur Stunde ja ausfallen. Mögliche Behinderungen meldet hingegen die Erfurter Bahn, die zwischen Bad Kissingen und Schweinfurt verkehrt.