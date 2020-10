Straßenmeistereien und Müllabfuhr streiken in Mittelfranken

Nach Angaben von Dbb Beamtenbund und Tarifunion werden von 7 bis 10 Uhr der Bauhof Langfurth im Landkreis Ansbach sowie der Bauhof Nürnberger Land in Reichenschwand bestreikt. Die Gewerkschaft will so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, nachdem die Einkommensverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen auch in der zweiten Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben sind.

Mülltonnen werden nicht geleert

Gestreikt wird auch bei der Müllabfuhr. Die Gewerkschaften Verdi und Komba haben in Nürnberg ihre Mitglieder der Abfallwirtschaft für Donnerstag und Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Nürnberg (ASN). Das bedeutet, dass an diesen beiden Tagen die Restmüll- und Biotonnen in Nürnberg nicht geleert werden. Die Abfuhr wird in der darauffolgenden Woche nachgeholt, teilt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit. Sollte in dieser Zeit mehr Abfall anfallen, könne der ausnahmsweise in zusätzlichen Säcken gesammelt und neben die Mülltonnen gestellt werden. Die Säcke würden dann von der Müllabfuhr in der nächsten Woche mitgenommen.

Sperrmüll wird nicht abgeholt

Für die geplanten Sperrmüllabholungen würden neue Abholtermine vereinbart, so die Stadt. Vom Warnstreik betroffen sind außerdem die Reststoffdeponie Süd, Marthweg 201, sowie die Gartenabfallsammelstellen, sie bleiben an beiden Tagen geschlossen. Die Wertstoffhöfe haben regulär geöffnet. Auch am Schadstoffmobil werden Problemabfälle angenommen.

Weitere Warnstreiks angekündigt

Warnstreiks bei kommunalen Straßenmeistereien finden am Donnerstag in Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen statt. Bereits in der vergangenen Woche hatten Warnstreiks einzelne Bereiche des öffentliches Dienstes beeinträchtigt. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit etwa 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber weigern sich mit dem Verweis auf leere Kassen bei den Kommunen. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 22. und 23. Oktober stattfinden. Bis dahin sind weitere Warnstreiks angekündigt.