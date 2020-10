Warnstreiks Oberpfalz: Bäder geschlossen, Müll bleibt liegen

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zum großen Aktionstag in Bayern auf. In der Oberpfalz trifft es die Städte Regensburg und Weiden. Vor der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam solle der Druck nochmals erhöht werden, so Alexander Gröbner, Geschäftsführer von Verdi Oberpfalz.

Bäder bleiben geschlossen, Müllabfuhr eingeschränkt

In Regensburg soll es am Morgen um 9 Uhr auf dem Eisernen Steg, der Steinernen Brücke und der Eisernen Brücke drei parallele Menschenketten geben. Wegen des Warnstreiks bleiben das West- und das Hallenbad in Regensburg den ganzen Montag geschlossen. Bereits gekaufte Tickets werden ersetzt. Bei der Müllabfuhr in Regensburg kommt es außerdem zu Verzögerungen und Verschiebungen, da am Montag im gesamten Stadtgebiet der Rest-, Papier- und Biomüll nicht abgeholt wird. Der Müll soll aber an den darauffolgenden Tagen abgeholt werden, so die Stadt Regensburg.

Verdi-Kundgebung in Weiden

In Weiden ist gegen Mittag (12:30 Uhr) eine Kundgebung im Rahmen einer "aktiven Mittagspause" vor der Max-Reger-Halle geplant. Verdi erwartet in Weiden und Regensburg insgesamt über 500 Teilnehmer. Die Gewerkschaft fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro und die Anhebung der Azubi-Vergütung um 100 Euro für den gesamten öffentlichen Dienst. In den ersten beiden Verhandlungsrunden hatten die Arbeitgeber aus Sicht von Verdi kein passendes Angebot gemacht. Die dritte Verhandlungsrunde findet am Freitag und Samstag in Potsdam statt