Warnstreiks nur Vorgeschmack: IG Metall streikt erneut

Die IG Metall setzt ihre Warnstreiks in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie heute fort. Wie die Gewerkschaft mitteilt, sind die Beschäftigten von insgesamt 18 Betrieben in Bayern aufgerufen, die Arbeit vorübergehend niederzulegen – auch in Mittel- und Oberfranken.

Schwabach, Fürth, Ebermannstadt

In Schwabach betrifft das die Ribe Gruppe, wo um zwölf Uhr auch eine Kundgebung stattfinden soll. Niehoff in Schwabach wird ebenfalls zu einem Solidaritäts-Warnstreik aufgerufen. Auch alle Schichten der Siemens AG in Fürth sollen ihre Arbeit niederlegen. Im oberfränkischen Ebermannstadt (Lkr. Forchheim) werden auch die Beschäftigten von Kennametal zum Warnstreik aufgerufen.

Dauerhafte Entgeltsteigerung

Um mit der extremen Inflation zurechtzukommen, bräuchten die Menschen "dringend eine dauerhafte Entgeltsteigerung", sagt der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Johann Horn. "Die aktuellen Warnstreiks sind nur ein Vorgeschmack darauf, was die Arbeitgeber erwartet, wenn sie in der nächsten Tarifverhandlung kein deutlich verbessertes substanzielles Angebot vorlegen", so der Gewerkschafter weiter.

Acht Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die vierte Tarifverhandlung in Bayern findet am 8. November statt.