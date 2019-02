Warnstreiks in Textil- und Bekleidungsindustrie gehen weiter

An diesem Montag legen die Beschäftigten der Früh- und Spätschichten bei Mann + Hummel im oberfränkischen Himmelkron, Faurecia in Neuburg und Ideal in Ingolstadt vorübergehend ihre Arbeit nieder. Alle drei Betriebe sind Zulieferer der Autoindustrie.

Bei Mann + Hummel soll laut IG Metall um 13.30 Uhr vor dem Werkstor eine Kundgebung statt finden, bei Faurecia schon um 10.30 Uhr.

Beschäftigte sollen zu Wort kommen

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: "Nach zwei Verhandlungen ohne ein akzeptables Arbeitgeber-Angebot kommen jetzt bis zur dritten Verhandlung die Beschäftigten zu Wort. Die Arbeitgeber werden sich bewegen müssen, um die Erwartungen der Beschäftigten zu erfüllen."

Die dritte Tarifverhandlung für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie findet am 12. Februar in Bielefeld statt. Die Gewerkschaft fordert rund 5,5 Prozent mehr Entgelt, bessere Konditionen bei der Altersteilzeit und mehr Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten.

Branchenlage gut

"Die Beschäftigten lassen sich nicht von der allgemeinen Lohnentwicklung abkoppeln. Der Branche geht es gut, davon müssen auch die Beschäftigten profitieren", so die Erklärung von Carsten Kuttnik, Tarifsekretär der IG Metall Bayern für die Textil- und Bekleidungsindustrie für die Forderungen.

In der Bekleidungsindustrie sind in den westdeutschen Bundesländern, für die der Tarifvertrag ausgehandelt wird, rund 100.000 Menschen beschäftigt – 20.000 davon in Bayern.