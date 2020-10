Warnstreiks in Pegnitz, Pottenstein und Lichtenfels

Die Gewerkschaft Verdi hat für heute wieder in Oberfranken zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Geplant sind Arbeitsniederlegungen in Pottenstein und Pegnitz (beide Lkr. Bayreuth). Außerdem sollen sich auch Mitarbeiter der Stadt Lichtenfels an dem Warnstreik beteiligen.

Menschenkette ums Rathaus

In Lichtenfels werden ab 9.00 Uhr Beschäftigte eine Menschenkette rund um das Rathaus bilden, kündigt Verdi an. In Pottenstein und Pegnitz sei damit zu rechnen, dass es bei den Bauhöfen zu einer eintägigen Schließung kommt, heißt es in einem Schreiben der Verdi-Bezirksgruppe Oberfranken-Ost.

Am Freitag erneut Warnstreiks in Bamberg

Nach dem Warnstreik am Mittwoch (07.10.20) vor dem Klinikum Bamberg, sind auch für Freitag (09.10.20) wieder Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Bamberg zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind dann neben dem Stadtbus Bamberg auch die Stadtwerke, der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt und das Garten- und Friedhofsamt.

Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent – mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.