Warnstreiks in Oberfranken: Bayreuther Kliniken im Ausstand

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreiks in Oberfranken ausgeweitet: Nach den Streiks von Busfahrern in Bamberg und Coburg legten am Mittwoch rund 100 Beschäftigte des Bayreuther Klinikums, der Klinik Hohe Warte und des Bezirkskrankenhauses die Arbeit nieder. Der Ausstand soll den ganzen Tag dauern. Eine Notversorgung für die Patientinnen und Patienten wurde in Zusammenarbeit mit der Klinikleitung sichergestellt.

Die Beschäftigten der Kliniken fordern 4,8 Prozent mehr Lohn

Die Beschäftigten der Kliniken fordern 4,8 Prozent mehr Gehalt oder mindestens 150 Euro mehr im Monat. Außerdem verlangen die Beschäftigten eine Abkehr von der Finanzierung der Kliniken über Fallpauschalen. Um den Druck durch mehr Arbeitsverdichtung von der Belegschaft zu nehmen, sollen mehr Stellen geschaffen werden.

Gewerkschaft Verdi mit Streikbereitschaft in Bayreuth zufrieden

Die Streikbereitschaft bei den Gewerkschaftsmitgliedern sei hoch, betont Verdi-Geschäftsführerin Oberfranken Ost Tina Karimi- Krause gegenüber dem BR. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst seien systemrelevant und hätten während des Lockdowns das öffentliche Leben am Laufen gehalten. Sie hätten die Blockade ihrer Forderungen durch die Arbeitgeberseite nicht verdient, so Karimi- Krause weiter.

Warnstreik auch beim Stadtbauhof und bei der Müllabfuhr

Neben den Beschäftigten der Kliniken streiken in Bayreuth auch der Stadtbauhof und der Recyclinghof. Die Müllabfuhr ist ebenfalls im Ausstand, genauso wie die Kfz-Zulassungsstelle. Für den Nachmittag ist eine Kundgebung auf dem zentralen La Spezia Platz angesetzt, zeitgleich zur Stadtratssitzung.

Verdi: Stadt Bayreuth soll auf Arbeitgeber einwirken

Die Hoffnung von Verdi ist, dass sich der Stadtrat und die Stadtspitze den Forderungen anschließen und ihrerseits auf die Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite einwirken. Nächste Woche beginnt die nächste Verhandlungsrunde.