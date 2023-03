Warnstreiks in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst auch in Franken erneut Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Warnstreiks aufgerufen. Dazu gehören unter anderem Pflegekräfte, Therapeuten und Auszubildende oder auch Beschäftigte der Verwaltung oder des Servicebereichs, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte.

Warnstreiks und Kundgebungen in Oberfranken

Beschäftigte – unter anderem der Sozialstiftung Bamberg und des Klinikums Bayreuth – wollen demnach am Dienstag und Mittwoch ihre Arbeit niederlegen. Die Sozialstiftung Bamberg wird am Dienstag ab 09.00 Uhr einen Warnstreik mit Kundgebung am Maxplatz Bamberg abhalten. Die Beschäftigten des Klinikums Bayreuth streiken am Mittwoch und halten am Volksfestplatz Bayreuth ab 08.45 Uhr eine Kundgebung ab, an der auch die Beschäftigten der Sozialstiftung Bamberg teilnehmen werden.

Sprecher: Angebot der Arbeitgeber eine "Provokation"

Angesichts der hohen Inflation fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens soll es für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten der Kommunen und des Bundes aber 500 Euro mehr geben. "Das Ende Februar vorgelegte Angebot der Arbeitgeber des Öffentlichen Dienstes muss gerade von den Beschäftigten des Gesundheitswesens als Provokation gewertet werden", betont Robert Hinke, Landesfachbereichsleiter für das Gesundheitswesen bei Verdi Bayern.

"Die Arbeitgeber erwarten nicht nur die Hinnahme erheblicher Kaufkraftverluste, von den Beschäftigten in Krankenhäusern und der Pflege verlangt man Sonderopfer. So sollen die Beschäftigten, wenn es dem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht, auf bis zu sechs Prozent ihrer Einkommen verzichten. Unsere Kolleginnen und Kollegen wissen mangelnder Wertschätzung entgegenzutreten: Unsere Warnstreiks werden über ganz Bayern ausgedehnt."

Notdienstvereinbarungen sollen Versorgung sicherstellen

Mehr als 30 kommunale Krankenhäuser und Bezirkskliniken und mehrere Einrichtungen der Altenhilfe werden sich laut Gewerkschaft am Arbeitskampf beteiligen. Allen Arbeitgebern wurden Notdienstvereinbarungen angeboten, um Patienten und Bewohner sicher zu versorgen und den Beschäftigten zugleich zu ihrem Streikrecht zu verhelfen, so Verdi weiter.

Streiks in Mittelfranken und Unterfranken

In Mittelfranken beteiligen sich unter anderem auch das Klinikum Nürnberg und die zugehörige Service GmbH, das Klinikum Fürth, NürnbergStift, die Bezirkskliniken Mittelfranken, der Klinikverbund AN Regiomed, das Klinikum Schwabach, die Kliniken Nürnberger Land, die Kliniken Dr. Erler und die Kliniken des Landkreises Bad Windsheim an den Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch. Eine Streikdemonstration soll am Dienstag ab 08.30 Uhr vom Klinikum Nürnberg Nord zum Gesundheitsministerium ziehen.

In Unterfranken beteiligen sich das Klinikum Aschaffenburg Alzenau, die Klinik Kitzinger Land und die Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH an Streiks und Kundgebungen sowie einem Demonstrationszug an beiden Tagen.

Auch Stadt und Stadtwerke Bamberg streiken

Wie die Stadt Bamberg am Montag mitteilte, sind in Bamberg an den Streiks beispielsweise auch die Beschäftigten von Bamberg Service, der Stadt Bamberg, des Müllheizkraftwerks Bamberg und der Stadtwerke beteiligt. Ab 09.00 Uhr wird es eine Streikdemonstration geben, die am Wilhelmsplatz startet. Der Verkehrsbetrieb ist dabei jedoch ausdrücklich nicht am Streik beteiligt. Die Busse fahren weiterhin.