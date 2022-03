Warnstreiks in Kitas: Auch Regensburg ist betroffen

Am Weltfrauentag müssen sich Eltern von Kindergartenkindern in Bayern auf geschlossene Kitas einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen - auch in Regensburg. Weitere Gemeinden in der Oberpfalz sind nicht betroffen.