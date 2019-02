Warnstreiks in Erlangen und Nürnberg

In Erlangen und Nürnberg sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in den Warnstreik getreten. Beispielsweise hat die Bildungsgewerkschaft GEW in Erlangen zu ganztägigen Warnstreiks an Schulen und Hochschulen aufgerufen. Laut GEW sind von der aktuellen Auseinandersetzung in Bayern Tausende angestellte Lehrer und Lehrerinnen an staatlichen Schulen betroffen sowie die Beschäftigten an Hochschulen und Einrichtungen des Freistaats.

Beschäftigte am Uniklinikum Erlangen streiken

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten am Uniklinikum Erlangen zu einem 48-Stunden-Warnstreik aufgerufen. Um eine Gefährdung von Patientinnen und Patienten auszuschließen und Notfälle am Uniklinikum versorgen zu können, haben die Gewerkschaft und die Klinikleitung eine Notdienstvereinbarung unterschrieben.

Zentrale Kundgebung für Nordbayern in Erlangen

Zu der zentralen Kundgebung für Nordbayern am Erlanger Schlossplatz wurden auch Streikende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg, der Autobahndirektion Nürnberg/Fürth, den Autobahnmeistereien Erlangen und Fischbach, dem Wasser-Wirtschafts-Amt Ansbach/Nürnberg, dem Staatlichen Bauamt und dem Landesamt für Statistik Fürth erwartet.

Auch in Nürnberg gibt es Warnstreiks

In Nürnberg findet eine Demonstration der Gewerkschaft dbb Beamtenbund und Tarifunion statt. Der Demonstrationszug soll durch die Innenstadt führen und mit einer Kundgebung um 12.00 Uhr vor der Lorenzkirche enden. "Um endlich Bewegung in diese Tarifrunde zu bekommen, werden wir nun den Druck deutlich erhöhen", so der Geschäftsführer von Verdi Mittelfranken, Jürgen Göppner. Verdi fordert unter anderem eine Tariferhöhung um sechs Prozent, oder um mindestens 200 Euro.