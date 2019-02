Warnstreiks in der Textilindustrie

Nachdem die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlung 3,4 Prozent mehr Geld für 28 Monate und die Fortführung der Altersteilzeit-Regelung als Angebot vorgelegt haben, forderte die IG Metall heute (01.02.19) die Mitarbeiter in der Bekleidungs- und Textilindustrie zu Streiks auf. 300 nahmen im Freistaat daran teil.

"Keine rasche Lösung“

"Die Arbeitgeber haben zwei Verhandlungen verstreichen lassen, ohne ein akzeptables Angebot zu unterbreiten“, teilte der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Johann Horn mit. In der Bekleidungs-Industrie sind in den westdeutschen Bundesländern, für die der Tarifvertrag ausgehandelt wird, rund 100.000 Menschen beschäftigt - 20.000 davon in Bayern.

Indirekt auch Automobilbranche betroffen

Als "viel zu mickrig" bezeichnet die IG Metall das Angebot der Arbeitgeber. Sie fordert 5,5 Prozent - für 12 Monate, mehr Geld für die Altersteilzeit und eine Option auf mehr freie Tage. In der Textilindustrie werden neben Blusen, Hemden und Hosen auch Bezüge für Sitze oder Filter für Lüftungen für die Automobilindustrie hergestellt. Somit war sie ebenfalls von den Streiks betroffen. So legten beispielsweise die Mitarbeiter von "Mann+Hummel" im oberfränkischen Himmelkron die Arbeit nieder, ein Produzent von Innenraumfiltern. Die Fertigung in den Automobilwerken ist zwar durch diese Aktion nicht zum Stillstand gekommen - anders als zurzeit bei Audi durch den Streik in der ungarischen Motorenfabrik, jedoch sei der Tarifstreit in der Textil- und Bekleidungsindustrie noch nicht beendet, heißt es von Seiten der IG Metall.