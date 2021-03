Warnstreiks in Bayerns Metall- und Elektroindustrie

Zweieinhalb Monate Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie haben nichts gebracht - seit Mitternacht ist die Friedenspflicht vorbei. Die IG Metall hat sofort mit den angekündigten Warnstreiks begonnen. Auch in Bayern finden heute zahlreiche Aktionen statt, im Tagesverlauf sollen mehrere tausend Mitarbeiter in 23 Betrieben in Warnstreiks treten.

Warnstreiks laufen seit Mitternacht

Den Anfang machten kurz nach Mitternacht Beschäftigte im BMW-Presswerk in Dingolfing, beim Autozulieferer Mahle-Behr in Neustadt bei Regensburg sowie Mitarbeiter von Bosch Rexroth in Lohr am Main und im schwäbischen Elchingen; außerdem beim Elektronikspezialisten RF360 in München sowie bei Linde Material Handling in Weilbach bei Aschaffenburg.

Laut IG Metall beteiligten sich bei Bosch Rexroth in Lohr knapp 100 Beschäftigte am Warnstreik: Sie hätten für eine dreiviertel Stunde die Arbeit niedergelegt und sich an einer Kundgebung beteiligt, so ein Sprecher der IG Metall. Ähnlich hätte es auch bei Linde Material Handling in Weilbach im Landkreis Miltenberg ausgesehen. Dort sollen 45 Beschäftigte für eine Stunde in den Warnstreik getreten sein und eine Kundgebung besucht haben, erklärte der Sprecher.

Auch in Unterfranken nahmen mehrere Hundert Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie am bundesweiten Warnstreik teil. Hier hatte die Gewerkschaft IG Metall für 09.30 Uhr zu einer Kundgebung in der Schweinfurter Ernst-Sachs-Straße aufgerufen. Beteiligt waren mehrere hundert Beschäftigte der Firmen ZF und SKF.

In Oberfranken ruft die IG Metall heute ebenfalls die Beschäftigten von zwei Betrieben zu Warnstreiks auf. Bei Siemens in Bayreuth und bei Klubert und Schmidt in Pottenstein sollen die Mitarbeiter eine Stunde früher als üblich nach Hause gehen.

Virtuelle Kundgebung bei Airbus

Auch die Mitarbeiter bei Airbus in Manching wurden dazu aufgerufen, zwei Stunden früher als üblich Feierabend zu machen und nach Hause zu gehen. Bereits in der Früh fand hier in der Nähe des Betriebsgeländes eine virtuelle Kundgebung statt. Die Statements der Verantwortlichen der IG Metall und des Betriebsrats konnten die Mitarbeiter im Home Office via Live Stream mitverfolgen. Auf Grund der aktuellen Corona-Lage wolle man Menschenansammlung vermeiden und habe deshalb auf eine klassische Kundgebung verzichtet, teilte ein Sprecher der IG Metall Ingolstadt mit.

Auch in Dillingen keine Kundgebungen wegen Corona

In Schwaben hatte die IG Metall hat zum Auftakt der Warnstreiks im Tarifkonflikt heute als erstes rund 2.000 Beschäftigte von Bosch-Siemens-Hausgeräte (BSH) in Dillingen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Seit der Nacht beenden die Mitarbeiter ihre Schicht jeweils eine Stunde früher. Dadurch sollen die Bänder in der Produktion zwischenzeitlich immer wieder stillstehen. Eine Kundgebung ist auch hier wegen der Corona-Pandemie nicht geplant.

Laut Michael Leppek, Chef der IG Metall Augsburg, soll es Warnstreiks in 30 weiteren Unternehmen in Augsburg und der Region Nordschwaben geben. Wenn die Arbeitgeber bis Mitte März kein verhandelbares Angebot vorlägen, würden die Warnstreiks ausgeweitet.

In Niederbayern gab es bereits in der vergangenen Nacht Warnstreiks beim Autozulieferer Mahle Behr in Neustadt an der Donau, bei Strama-MPS in Straubing und im BMW-Werk Dingolfing. Dort sollten die Beschäftigten um Mitternacht jeweils für eine halbe Stunde ihre Arbeit niederlegen.

Weitere Aktionen geplant

Weitere Aktionen im Tagesverlauf sind bei Valeo in Erlangen sowie beim Auto- und Industriezulieferer Schaeffler in Herzogenaurach geplant. Zudem kündigte die IG Metall weitere Kundgebungen in Schweinfurt für die nächsten drei Tage an. Am Freitag soll es in den Regionen Rhön-Grabfeld und Haßberge zu mehreren Kundgebungen kommen.

Vier Prozent mehr Lohn gefordert

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigen - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer Senkung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber bieten nach einer Nullrunde in diesem Jahr noch unbezifferte Lohnerhöhungen erst ab 2022 an und fordern darüber hinaus, dass Krisenbetriebe bei bestimmten Bilanzzahlen ohne Nachverhandlungen mit der IG Metall automatisch vom Tarifvertrag abweichen können.

Die vierte Verhandlungsrunde der Tarifparteien war am Freitag ohne Annäherung und ohne neuen Verhandlungstermin beendet worden. In Bayern arbeiten rund 840.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie.