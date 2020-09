Nahverkehr und mehr: Die Warnstreiks im Überblick

Weitere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst

Nicht nur im Personen-Nahverkehr mit seinen eigenen Tarifverträgen kommt es in Bayern zu Warnstreiks. Auch die Aktionen im Öffentlichen Dienst werden fortgesetzt:

So ruft Verdi Bayern das Kita-Personal in Augsburg auf, die Arbeit niederzulegen. Die Eltern seien vorab informiert worden, heißt es von der Gewerkschaft.

Auf ihrem Streikplan stehen auch mehrere Stadtverwaltungen in Schwaben, Oberbayern und Oberfranken und in Unterfranken die Stadtreinigung. In Würzburg etwa werden Müllabfuhr und Straßenreinigung nur eingeschränkt arbeiten. Die Papiertonnen werden lediglich in der Altstadt geleert, zudem stellt ein Notdienst der Containerabfuhr die Abfallentsorgung von Kliniken und Pflegeheimen sicher. Die Straßenreinigung wird in der Innenstadt durchgeführt. In den anderen Stadtteilen wird nur punktuell gereinigt.

Am Klinikum Tirschenreuth in der Oberpfalz soll es zwar zu keinem Warnstreik kommen, der den Betrieb lahm legt, doch wollen Mitarbeiter ihre Forderungen in einer kleinen Demonstration artikulieren.