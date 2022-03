Warnstreiks in bayerischen Kindergärten am Dienstag

Am Internationalen Weltfrauentag müssen sich Eltern von Kindergartenkindern in Bayern auf geschlossene Kitas einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat in den laufenden Tarifverhandlungen zu Warnstreiks aufgerufen. Sie fordert unter anderem höhere Löhne.