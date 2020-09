Warnstreiks in Augsburg: Kitas und Nahverkehr betroffen

In Augsburg hat die Gewerkschaft Verdi die Fahrer von Bussen und Straßenbahnen der Stadtwerke zum Warnstreik aufgerufen. Am Augsburger Königsplatz fuhren in der Früh nur vereinzelt Straßenbahnen. Die Stadtwerke erwarten, dass der öffentliche Nahverkehr in Augsburg fast vollständig zum Erliegen kommt und bittet Fahrgäste, andere Verkehrsmittel zu nutzen. Von 130 Bussen und Trams, die üblicherweise morgens ausrückten, hätten heute nur fünf die Wagenhallen verlassen, hieß es in einer Mitteilung.

Verdi erwartet breite Streikbeteiligung in Kitas

In den städtischen Kitas sind nach Gewerkschaftsangaben sämtliche Beschäftigten von den laufenden Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern betroffen. Deshalb geht die Gewerkschaft davon aus, dass sich sowohl pädagogisches Personal als auch Küchen- und Reinigungskräfte an dem Streik beteiligen werden. Dasselbe gilt für die Beschäftigten in der Verwaltung, für Auszubildende und für Praktikanten. In den städtischen Kitas, die nicht von den Warnstreiks betroffen sind, findet nach Angaben der Stadt Augsburg nur ein eingeschränkter Betrieb statt. Besondere Aktivitäten, wie etwa geplante Ausflüge, entfallen. Betroffen sind auch Kinder, die am Nachmittag einen Hort besuchen. In den Einrichtungen werden heute keine Hausaufgaben betreut.