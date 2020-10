vor etwa einer Stunde

Warnstreiks im ÖPNV: Nürnberg und Fürth am Montag betroffen

Erneut müssen sich Pendler in Nürnberg und Fürth auf Einschränkungen gefasst machen: Am Montag hat Verdi zu Streiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In Nürnberg wird daher gar nichts fahren, in Fürth gibt es einen abgespeckten Fahrplan.