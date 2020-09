Warnstreiks im ÖPNV in Mittelfranken

Bei der VAG in Nürnberg und der Infra Fürth sind insgesamt 2200 Mitarbeiter zum Streik aufgerufen, so Gewerkschaftssekretär Stefan Wolf, Ver.di Mittelfranken auf BR Anfrage. Ab 4.00 Uhr wird es Streikposten an den großen Straßenbahn- und Busdepots geben. Die Mitarbeiter der betroffenen Verkehrsbetriebe sind allerdings aufgerufen zu Hause zu bleiben. Eine zentrale Streik-Kundgebung wird es aufgrund von Corona nicht geben, so der Ver.di–Vertreter weiter.

Keine Straßenbahn - keine U-Bahn - wenig Busse

Die VAG Nürnberg hat für morgen einen stark ausgedünnten Streikfahrplan auf Basis des Nightliner-Bus-Netzes angekündigt. Straßenbahnen und U-Bahnen werden in Nürnberg nicht fahren. Die Streikmaßnahmen beginnen morgen früh um 5.00 Uhr und dauern bis Mitternacht.

Nightliner-Busfahrplan auch in Fürth

Das gilt auch für Fürth, denn nach Angaben der infra wird es auch bei den Fürther Buslinien und der U-Bahn ganztägig zu Beeinträchtigungen kommen. Vornehmlich mit privaten Verkehrsanbietern verkehren die Busse voraussichtlich nur im 30-Minuten-Takt auf Basis eines modifizierten Nightliner-Netzes. Auch in Fürth werden morgen keine U-Bahnen fahren.

4,8 Prozent mehr Lohn

Ver.di fordert eine Anhebung der Einkommen im öffentlichen Dienst um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

Streikgeschehen in Erlangen noch unklar

In Erlangen hat Ver.di nicht zum Streik aufgerufen. Ob dort morgen im ÖPNV trotzdem gestreikt wird, ist noch unklar.