Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor allem in München

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden am Montag in München unter anderem Krankenhäuser und Kindertageseinrichtungen treffen. Und gerade in den Kitas wird es wohl umfangreichere Arbeitsniederlegungen geben, als zunächst geplant.

Kita-Streiks stärker als erwartet

Ursprünglich sollte aus jeder Kindertageseinrichtung nur eine Person zum Warnstreik aufgerufen werden, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Nun werden aber auch einzelne Einrichtungen komplett in den Ausstand gehen, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag ankündigte. Denn die Beschäftigten fühlten sich von den Behörden "im Stich gelassen".

Corona: Beschäftigte fühlen sich "im Stich gelassen"

Als die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in München den Schwellenwert 50 überschritt, hätte nach Ansicht der Kita-Beschäftigten entsprechend dem bayerischen Rahmenhygieneplan die "rote Phase" eingeleitet werden müssen. In Kitas gäbe es dann nur noch eine Notbetreuung für eine begrenzte Zahl von Kindern. Es blieb aber erst einmal bei der "gelben Phase", in der alle Kinder weiter kommen können, aber innerhalb ihrer jeweiligen Gruppe bleiben müssen. Der Unmut sei groß, sagt die Gewerkschaft, es gehe hier auch um den Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Verantwortungslos": OB Reiter kritisiert Streiks

Harsche Kritik gab es nach der Kita-Streikankündigung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): Er halte das "zum jetzigen Zeitpunkt, mitten in einer der größten Gesundheitskrisen weltweit und nach Monaten der Notbetreuung und schwierigen Situation für die Eltern, schlicht für verantwortungslos", teilte der OB mit.

Er habe es immer unterstützt, wenn Beschäftigte für bessere Bezahlung oder bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen – er sei selbst seit über 40 Jahren Gewerkschaftsmitglied. Natürlich wisse er auch, was Erzieherinnen und Erzieher leisten, "nicht nur, aber besonders während der laufenden Pandemie". Es sei deshalb ein berechtigtes Interesse, dass sie besser bezahlt werden wollen. Aber für den jetzt angekündigten Warnstreik, der auch die Münchner Kitas treffen soll, fehle ihm "jegliches Verständnis", so Reiter.

Streiks auch in Krankenhäusern, Stadtverwaltung und Bibliotheken

Gestreikt werden soll auch in den Krankenhäusern Schwabing, Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach und Thalkirchener Straße sowie in Bereichen der Stadtwerke, des Baureferats, des Sozialreferats, des Kreisverwaltungsreferat und in Stadtbibliotheken. Während des Lockdowns wäre die Gesellschaft ohne den Einsatz der Beschäftigten in den öffentlichen Betrieben und Dienststellen "im Chaos versunken", so die Gewerkschaft Verdi. "Vom Applaus allein" könnten die Menschen aber die teuren Mieten im Ballungsraum München nicht bezahlen. Mit den Arbeitsniederlegungen will man nun in den laufenden Tarifverhandlungen der Forderung nach mehr Lohn Nachdruck verleihen.