Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Jetzt auch in Niederbayern

Ab Dienstag sollen mehrere tausend Mitarbeiter nach dem Plan der Gewerkschaften streiken. Wie es jetzt in einer Pressemitteilung von Verdi heißt, will sich auch Verdi Niederbayern an den Warnstreiks beteiligen. Mehrere Busse sollen dafür am Dienstagmorgen zur zentralen Protestkundgebung in München fahren.

Von Deggendorf bis Landshut: Mitarbeiter zum Streik aufgerufen

Zum Warnstreik sind an diesem Tag die Beschäftigten der Autobahnmeisterei Wörth an der Isar, der Straßenmeistereien Deggendorf, Dingolfing, Landshut, Pfarrkirchen und Vilshofen, der Wasserwirtschaftsämter Landshut und Deggendorf inklusive der Flussmeisterstellen Deggendorf, Dingolfing, Neustadt an der Donau und Postmünster, sowie weiterer Landesbehörden aufgerufen. Das geht aus der Mitteilung von Verdi hervor.

Zeitgleich zum Aktionstag in München werden in Nürnberg und Regensburg weitere Protestkundgebungen stattfinden.

Forderung: Sechs Prozent mehr

Verdi fordert in dieser Tarifrunde eine Erhöhung der Tabellenentgelte um sechs Prozent, mindestens aber um 200 Euro, sowie die Übertragung des Ergebnisses auf die Besoldung von Landes- und Kommunalbeamten.