Warnstreiks im öffentlichen Dienst in ganz Bayern

Die Gewerkschaft Verdi ruft in Bayern mehr als 2.000 Beschäftigte in Unikliniken, Straßen- und Autobahnmeistereien und etlichen weiteren Bereichen der öffentlichen Verwaltung auf, ihre Arbeit niederzulegen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Gewerkschaft der Polizei und der Beamtenbund rufen zu Protesten auf.

Operationen an Unikliniken möglicherweise betroffen

Allerdings dürfte die Bevölkerung noch nicht allzu viel von den Aktionen spüren, heißt es von den Gewerkschaften. Zwar könnte es sein, dass an einigen Unikliniken Operationen verschoben werden, doch große Beeinträchtigungen für die Patienten seien noch nicht zu erwarten.

Schulstunden könnten ausfallen

An Schulen könnte es sein, dass angestellte Lehrer fehlen, auch der Zugang zu den Sehenswürdigkeiten, für die die Schlösserverwaltung zuständig ist, könnte an der einen oder anderen Stelle schwierig werden.

Arbeitnehmer fordern mindestens 200 Euro mehr im Monat

Die Gewerkschaften setzen aber darauf, dass an Kundgebungen in München, Regensburg und Erlangen so viele Beschäftigte teilnehmen, dass die Arbeitgeberseite sich auf die Forderungen der Arbeitnehmervertreter zubewegt. Die verlangen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber ein Plus von 200 Euro im Monat. Die Verhandlungen werden am Donnerstag in Potsdam fortgesetzt.

Verdi-Chef Bsirske: längere Streiks nicht ausgeschlossen

Verdi-Chef Frank Bsirske dämpfte die Hoffnung auf eine baldige Einigung. Er sehe derzeit "keine Basis für einen Abschluss", sagte Bsirske am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber lägen "in allen wesentlichen Punkten auseinander". Er wolle deswegen "im Moment überhaupt nichts ausschließen", auch nicht längere Streiks.