Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Das ist für Dienstag geplant

Schon in den vergangenen Wochen war der öffentliche Dienst vielerorts in Bayern in den Streik getreten, jetzt geht es weiter: Nach einer kurzen Streikpause ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten ab Dienstag wieder zu Warnstreiks auf. Denn das Angebot aus der jüngsten Tarifrunde lehnen die Gewerkschaften ab. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Geld beziehungsweise mindestens 500 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Länder und Kommunen hatten weniger angeboten.

Dieses Mal liegt der Streik-Schwerpunkt in Oberfranken

Zu massiven Einschränkungen wird es laut Verdi am Dienstag in Bayreuth kommen. Vor allem die Fahrgäste des Bayreuther Stadtbusverkehrs dürfte der Streik treffen, weil die Stadtwerke lediglich Fahrten anbieten können, die von externen Partnerunternehmen übernommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Ob die Lohengrin Therme öffnen kann, stehe noch nicht fest. Betroffen sein werden außerdem die Verwaltung der Stadtwerke Bayreuth und das Kundencenter Energie & Wasser an der Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH). Die Stadtwerke werden aktuell auf ihrer Webseite über Fahrplanänderungen und die Öffnungszeiten der Therme informieren.

Auch im Rathaus wird es Einschränkungen bei einigen Dienststellen geben. Außerdem bleiben der Wertstoffhof und die Deponie geschlossen. Bei der Müllabfuhr sei mit größeren Einschränkungen zu rechnen, die Abfuhrtouren müssen zum Teil zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Eine Straßenreinigung sei am Tag des Warnstreiks nicht möglich, heißt in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Sperrmüllabfuhr finde aber regulär statt.

Auch in Lichtenfels werde es am Vormittag vor dem Rathaus eine kleine Streikkundgebung geben, heißt es in einer Mitteilung von Verdi Oberfranken-West. Aufgerufen dazu seien die Beschäftigten der Stadt Lichtenfels und der Stadt Bad Staffelstein.

Augsburg: Versorgungsbetriebe kritisieren Arbeitszeitrahmen

Auch die Beschäftigten der Stadtwerke Augsburg im Bereich Versorgung sollen - so der Gewerkschaftsaufruf - am Dienstagmorgen ihre Arbeit niederlegen. Am Vormittag wollen sie in einem Demonstrationszug zum Dom ziehen. Ihre Kritik: Falls die Kommunen den Arbeitszeitrahmen in den Versorgungsbetrieben ändern, wie angekündigt, bekämen die Beschäftigten weniger Zulagen. "Die Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Jahren in allen Krisen die Versorgungssicherheit gewährleistet und haben jetzt das Gefühl auch noch die Gewinnabführungen ihrer Unternehmen sichern zu sollen", so Florian Böhme, zuständiger Gewerkschaftssekretär bei Verdi.

Am Mittwoch sollen dann die Beschäftigten des Sozialreferats und des Jobcenters in Augsburg die Arbeit niederlegen. Für den Vormittag ist eine Demo vom Prinzregentenplatz quer durch Augsburg geplant. Die Abschlusskundgebung findet gegen 14 Uhr am Manzù-Brunnen statt.

Nürnberg: Jugendstreiktag am Mittwoch

Besonders viele junge Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst legen am Mittwoch in Franken und in der Oberpfalz die Arbeit nieder, denn dort ruft Verdi zum Jugendstreiktag auf. Bei der zentralen Kundgebung in Nürnberg werden rund 1.000 Menschen erwartet, darunter vor allem Auszubildende und dual Studierende aus dem Gesundheitswesen, der Energieversorgung und der Verwaltung. Auch aus Niederbayern werden rund 150 Auszubildende aus dem öffentlichen Dienst zu der Kundgebung erwartet. Dies bestätigte die zuständige Verdi-Sprecherin BR24. Bei den Streikenden handelt es sich um Auszubildende aus dem Rottal-Inn Klinikum in Eggenfelden, der Stadt Straubing, des Wasserschifffahrtamts Donau MDK in Passau, Deggendorf, Riedenburg und Straubing sowie der Ausbildungsstelle der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd in Landshut.

Das sind die Forderungen der jungen Beschäftigten

In der laufenden Tarifrunde fordern die jungen Beschäftigten unter anderem eine Erhöhung der Ausbildungs- und Studienvergütungen sowie der Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich. Laut Verdi finden bundesweit an insgesamt neun Standorten Jugendkundgebungen statt.

Wo in der Oberpfalz gestreikt wird

In der Oberpfalz wird laut Gewerkschaft am Mittwoch gestreikt. So sollen in Neumarkt und in Sulzbach-Rosenberg die Beschäftigten der Stadt bzw. der Stadtwerke für einen Tag ihre Arbeit niederlegen. Auch in Regensburg hatte die Gewerkschaft noch für diese Woche Streiks angekündigt: "Die Bürger sollen sich auf Einschränkungen einstellen", so Verdi-Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner.