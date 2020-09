Warnstreiks im öffentlichen Dienst auch in Bayern

Kitas nicht betroffen

Allerdings würden die Aktionen auf niedrigem Niveau starten. Kitas sollen definitiv noch nicht betroffen sein. Es werde zu keiner Schließung durch einen Warnstreik in der nächsten Woche in Bayern kommen.

Bevölkerung wird zunächst kaum etwas von den Warnstreiks bemerken

Die bundesweite Tarifrunde im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist am heutigen Sonntag in Potsdam ergebnislos zu Ende gegangen und auf Mitte Oktober verschoben worden. "Das Verhalten der Arbeitgeber ist unterirdisch. Sie sollten ihren Verhandlungsstil ändern", sagte Norbert Flach von der Landesleitung der Gewerkschaft in Bayern. Verdi will die Bevölkerung rechtzeitig vor Warnstreiks informieren.

Im Tarifstreit bei der Post wird wieder verhandelt

Im Tarifkonflikt bei der Post wird zu Wochenbeginn wieder verhandelt. Hier hat Verdi in den letzten Wochen immer wieder zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Gewerkschaft fordert 5,5 Prozent mehr Geld für die 140.000 Beschäftigten in Deutschland, dem Bonner Konzern ist das viel zu viel. Er will in der zweitägigen dritten Verhandlungsrunde sein erstes Angebot auf den Tisch legen. Bisher hatten Firmenvertreter nach Darstellung von Verdi nur ein Plus von 1,5 Prozent in Aussicht gestellt. Die Post führt den stotternden Konjunkturmotor als Argument an. Verdi hingegen verweist auf die Paketflut im boomenden Online-Handel.