Warnstreiks im Nahverkehr in Bayern: Hier fährt am Freitag wenig

Fahrgäste sollen planen können. Diesmal wurden die Warnstreiks mit einem ziemlichen Vorlauf angekündigt. Darauf weist die Gewerkschaft Verdi hin. Allerdings dürfte es morgen doch den ein oder anderen geben, der überrascht und vergeblich auf den Bus, die Tram oder U-Bahn wartet.

Warnstreiks: In München ist der Busverkehr betroffen

Betroffen sind neun Städte in Bayern: Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Landshut, Bamberg und Schweinfurt. In München fahren Straßenbahnen und U-Bahnen. Nur die Buslinien werden von der Gewerkschaft Verdi bestreikt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft will versuchen, einen 20 Minuten Takt anzubieten.

Kein öffentlicher Nahverkehr in Nürnberg am Freitag

In Nürnberg steht alles still. Ein Notfahrplan wurde nicht erstellt – aus Erfahrung. Beim letzten Streik konnte der laut Verkehrsaktiengesellschaft nicht eingehalten werde. Einen solchen Notfahrplan gibt es aber in Erlangen. Dort ruft der Beamtenbund zu Aktionen auf. In vielen bayerischen Orten betreiben inzwischen private Omnibusunternehmen im Auftrag der Kommunen den öffentlichen Nahverkehr.

Geringere Folgen als vergangene Woche erwartet

Da zurzeit auch dort ein neuer Tarifvertrag ausgehandelt werden muss, zieht Verdi auch die Fahrerinnen und Fahrer mit ein und zwar in Kaufbeuren, Nördlingen und München. Insgesamt dürften die Folgen des Warnstreiks etwas geringer sein als beim letzten Mal. Die meisten enden bereits am Mittag. Doch es wird dauern bis wieder nach Plan gefahren werden kann. Auf jeden Fall unterwegs - wenn vielleicht auch nicht immer pünktlich - werden die S-Bahnen und Regionalzüge sein. Die Mitarbeiter haben einen Tarifvertrag mit Bahnunternehmen und nicht Kommunen.

Für 56 Prozent der Bayern gingen die Warnstreiks der letzten Woche im öffentlichen Dienst in Ordnung, für 36 Prozent nicht. Das ist ein Ergebnis des neuen BR-BayernTrends vom Mittwoch.