Warnstreiks am Dienstag: Würzburger Universitätsklinik betroffen

Um Patienten nicht zu gefährden und Notfälle trotz des Warnstreiks zu versorgen, haben die Gewerkschaft und die Leitung der Uniklinik eine Notdienstvereinbarung unterschrieben. Auch die Angestellten des Studentenwerks Würzburg und der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim sind zum Streik aufgerufen. In Schweinfurt soll die Dienststelle des Bayerischen Landesamts für Statistik ganztägigen bestreikt werden. Verdi fordert unter anderem, die Tabellenentgelte um sechs Prozent (mindestens 200 Euro) zu erhöhen. Außerdem soll es wieder vorgeschrieben sein, Auszubildende zu übernehmen.

Notdienst stellt Versorgung an Würzburger Uniklinik sicher

Am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr wollen die Streikenden aus dem Bereich Würzburg gemeinsam in Bussen zur zentralen Kundgebung auf dem Erlanger Schlossplatz fahren. Gerald Burkard von Verdi im Bezirk Würzburg/Aschaffenburg rechnet mit etwa 200 Teilnehmern, sagte er im Gespräch mit BR24. Darunter sind auch Mitglieder der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Unterfranken. Die GEW fordert vor allem, befristete Arbeitsverträge an Schulen und der Universität und die damit verbundenen Unsicherheiten abzuschaffen.

Warnstreiks am Dienstag: zentrale Kundgebung in Erlangen

"Der Bedarf ist da, der Staat muss ihn erfüllen, aber nicht auf Kosten der Angestellten", sagt der Geschäftsführer der GEW Unterfranken, Jörg Nellen, im Gespräch mit BR24. Es fehle zum Beispiel auch eine finanzielle Entschädigung für viele aufeinander folgende Teilzeit-Arbeitsverträge - sogenannte Kettenverträge, in denen von den Betroffenen für die Teilzeit- Bezahlung gezielt unbezahlte Überstunden erwartet werden. Die in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zusammengeschlossenen Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.