Warnstreiks der IG Metall: Ein Schwerpunkt ist Niederbayern

In der Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie setzt die IG Metall in Bayern auch in dieser Woche die Warnstreiks fort. Sie will den Druck auf die Arbeitgeber aufrecht erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag. Am heutigen Dienstag liegt demnach ein regionaler Schwerpunkt der Warnstreiks wieder in Niederbayern.

Warnstreiks, Kundgebungen und Aktionen in ganz Niederbayern

So sollen insbesondere in der Region Passau heute in mehreren Betrieben und in allen Schichten Warnstreiks und Kundgebungen stattfinden. Aktionen sind bei Rohde und Schwarz in Teisnach, bei Bartec in Gotteszell (beide Landkreis Regen), bei Webasto und Edscha in Hengersberg sowie bei MAN und Liebherr in Deggendorf (beide Landkreis Deggendorf) geplant. Im westlichen Niederbayern soll es bei Mahle Behr in Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim einen digitalen Warnstreik geben, hieß es.

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn oder bei Betrieben in der Krise eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber bieten nach einer Nullrunde in diesem Jahr Lohnerhöhungen erst ab 2022 an, die aber noch nicht beziffert sind. Zudem fordern sie, dass Krisenbetriebe bei bestimmten Bilanzzahlen ohne Nachverhandlungen mit der IG Metall automatisch vom Tarifvertrag abweichen können.