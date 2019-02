Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder wollen Beschäftigte des Uniklinikums Erlangen heute (26.02.) ab 6.00 Uhr erneut die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem 48-Stunden-Warnstreik an der Klinik aufgerufen.

GEW und öffentlicher Dienst im Streik

Neben der Uniklinik Erlangen ruft die Bildungsgewerkschaft GEW in Erlangen zu einem ganztägigen Warnstreiks an Schulen und Hochschulen auf. Für 9.30 Uhr ist eine Demonstration vom Erlanger E-Werk zum Schlossplatz geplant, anschließend findet dort eine Kundgebung statt.

Laut GEW sind von der aktuellen Auseinandersetzung um den Tarifvertrag der Länder (TV-L) in Bayern tausende angestellte Lehrer und Lehrerinnen an staatlichen Schulen betroffen sowie die Beschäftigten an Hochschulen und Einrichtungen des Freistaats.

Demo auch in Nürnberg

Auch in Nürnberg findet eine Demonstration der Gewerkschaft dbb Beamtenbund und Tarifunion statt. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, demonstrieren die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ab 11.30 Uhr am Nürnberger Aufseßplatz. Der Demonstrationszug soll durch die Innenstadt führen und mit einer Kundgebung um 12 Uhr vor der Lorenzkirche enden. Als Redner angekündigt sind unter anderem der dbb-Fachvorstand Tarifpolitik Volker Geyer und Klaus Eckl, der bayerische Vorsitzende der Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten.

Forderungen der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft Verdi hat mehr als 2000 Beschäftigte in ganz Bayern in den Ausstand gerufen. Verdi fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt mindestens aber 200 Euro im Monat. Pflegekräfte sollen zusätzlich 300 Euro im Monat mehr bekommen. Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt findet am 28.2. statt.