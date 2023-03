Warnstreiks bremsen heute bayernweit den Nahverkehr aus

Niederbayern und Oberpfalz: Streik bei Bussen und Bädern

In Niederbayern und der Oberpfalz ist vom Streikaufruf vor allem Regensburg betroffen, wo die Beschäftigten des Stadtwerks in den Ausstand treten. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass wegen des Warnstreiks alle Buslinien entfallen werden, unter anderem auch die Schulbusse. Nur die Regionalbuslinien, die aus dem Landkreis in die Stadt fahren und meist von privaten Busunternehmen betrieben werden, sollen unterwegs sein.

Von der Gewerkschaft Verdi werden nur die kommunalen Betriebe bestreikt. So bleiben auch die städtischen Bäder in Regensburg geschlossen.

Unterfranken: Wohl starke Einschränkungen im Stadtbusverkehr in Schweinfurt

Schweinfurt ist offenbar die einzige Stadt in Unterfranken, die von den Warnstreiks heute im öffentlichen Dienst betroffen ist. Die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe werden bestreikt, so Marietta Eder, Bezirksgeschäftsführerin von Verdi-Schweinfurt, auf BR24-Anfrage. Das betrifft die Beschäftigten bei den Stadtwerken Schweinfurt im Verkehrsbetrieb. Alle nicht privaten Busse stehen still - das heißt, ein Großteil der Busse wird nicht fahren.

Keine Auswirkungen hat der Warnstreik auf Fahrten, die durch von den Stadtwerken Schweinfurt beauftragte ÖPNV-Dienstleister durchgeführt werden. Nicht betroffen sind zum Beispiel die Linien 25, 31 und 41 – sowie weitere Bus-Linien. Am Rossmarkt in Schweinfurt ist um 8 Uhr eine Kundgebung geplant. Der Streik sei für den ganzen Tag angesetzt, so Eder.

Mittelfranken: Stadtverkehr in mehreren Städten betroffen

In Mittelfranken sind laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg, die Infra Fürth Verkehr Service GmbH und die Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH vom Warnstreik betroffen. U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fahren in Nürnberg nicht. Es gibt keinen Notfahrplan, so eine Sprecherin der VAG im Vorfeld. Eine Umsetzung sei aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar gewesen. Ab 9 Uhr findet ein Demonstrationszug statt, der am Plärrer startet und um 10.30 Uhr in einer Kundgebung am Kornmarkt mündet.

In Erlangen werden einige Fahrten im Nahverkehr im Rahmen von separaten Notfahrplänen von privaten Verkehrsunternehmen abgedeckt. Dabei sollen alle städtischen Linien im Stundentakt zwischen 4 Uhr und 1 Uhr nachts fahren. Die Kliniklinie 299, Rufbusse und die Nightliner im Stadtverkehr sollen normal fahren. Auch einzelne Schulfahrten sollen durchgeführt werden.

Einschränkungen im Busverkehr in Oberfranken

In Oberfranken teilt das Landratsamt Bamberg mit, dass der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Bamberg bestreikt wird. Betroffen sind demnach auch Buslinien, die im Landkreis unterwegs sind. Auch in Bayreuth rechnen die Stadtwerke mit erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste. Im Stadtbusverkehr könne allerdings ein reduzierter Fahrplan angeboten werden, da die privaten Omnibusunternehmen, die für die Stadtwerke fahren, nicht streiken.

"Fridays for Future" schließt sich an

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" unterstützt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. An der heute in München geplanten Demonstration sollen auch Streikende teilnehmen. Die Organisation erwartet in München 4.000 bis 8.000 Teilnehmer. Deren Anreise dürfte dabei allerdings vom Warnstreik behindert werden.

Im Rahmen eines globalen Klimastreiks sind neben München auch an gut 30 anderen Orten in Bayern Demonstrationen geplant - praktisch in allen größeren Städten wie Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg, Augsburg, Würzburg, Ingolstadt, Bamberg oder Bayreuth.