Warnstreiks bei der Post in Bayern werden ausgeweitet

Weniger Briefe und Pakete für Kunden: die Gewerkschaft Verdi weitet heute in Bayern die Aktionen bei der Deutschen Post aus. Rund 700 Beschäftigte sind den Tag über zum Warnstreik an über 30 Betriebsstätten aufgerufen, so ein Sprecher von Verdi Bayern gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Auswirkungen für ganz Bayern

Da auch in Briefzentren die Nacht über Aktionen stattfanden, konnten laut Verdi Sendungen nicht sortiert werden. Das trifft die Standorte in Freising, Landshut, Regensburg, Starnberg und Augsburg. Was das für Postkunden in Bayern bedeutet, ist nicht bekannt. Die Gewerkschaft spricht von erheblichen Folgen. Auch bei der Zustellung wird gestreikt: Davon betroffen sollen vor allem der Raum Nürnberg und Augsburg sein. In München sei vor allem der Norden um den Stadtteil Schwabing im Ausstand. Nicht zugestellte Briefe oder Pakete sollen die nächsten Tage dann laut Post verteilt werden.

Verdi fordert mehr Lohn

Mit dem Streik will Verdi in erster Linie eine Erhöhung der Löhne erreichen. Die Gewerkschaft fordert 5,5 Prozent für die rund 140.000 Tarifkräfte bundesweit und eine entsprechend höhere Zulage für die Beamten. Die Deutsche Post will Montag ein konkretes Angebot auf den Tisch legen. Die Verhandlungen sollen dann weitergehen. Bereits gestern kam es - hauptsächlich im Osten Bayerns - bei den Beschäftigten des Konzerns immer wieder zur Arbeitsniederlegung.