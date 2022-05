Warnstreiks an Oberpfälzer Kitas angekündigt

Die Gewerkschaft Verdi hat Kita-Beschäftigte aus mehreren Oberpfälzer Städten am 11. und 12. Mai wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Laut Verdi Oberpfalz geht es darum, nach zwei erfolglosen Tarifverhandlungsrunden den Druck auf kommunale Arbeitgeber zu erhöhen. In fast ganz Bayern sollen am Mittwoch oder Donnerstag eintägige Arbeitsniederlegungen stattfinden.

Warnstreiks in Weiden und Regensburg

Ganztägig bestreikt werden sollen laut Verdi am 11. Mai die kommunalen Kitas von Postbauer-Heng (Kita Lummerland) und der Stadt Weiden (Kita Tohuwabohu).

Kein Streik in Amberg

Auch Amberg war genannt, laut Stadtverwaltung wird hier jedoch nicht gestreikt. Die städtische Kita hat geöffnet, ergab auch eine BR-Nachfrage.

Weitere Streiks am Donnerstag

Am 12. Mai soll ganztägig erneut in Weiden (Kita Tohuwabohu) gestreikt werden, sowie in den Kitas, bei der Mittagsbetreuung und bei Beschäftigten der Sozialen Dienste in Regensburg.

"Wir erwarten eine breite Beteiligung aus den zum Warnstreik aufgerufenen Dienststellen und hoffen auf das Verständnis und die Unterstützung der Eltern und Kinder", sagte der Verdi-Geschäftsführer für den Bezirk Oberpfalz, Alexander Gröbner.

Dritte Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai

Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt.