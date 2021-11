Warnstreiks an den bayerischen Unikliniken

Die Corona-Inzidenz eilt von einem Höchstwert zum nächsten. In den Krankenhäusern spitzt sich die Situation immer mehr zu. Trotzdem hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen die Beschäftigten der Unikliniken in ganz Deutschland zum Warnstreik aufgerufen, unter anderem in Nürnberg, München, Würzburg und Regensburg.

Grund ist die festgefahrene Situation im laufenden Tarifkonflikt. Außerdem wollen die Beschäftigten der Unikliniken auf die Missstände im Gesundheitswesen und auf den Fachkräftemangel hinweisen. Die Patientenversorgung in den Unikliniken sei über einen Notdienst gewährleistet, versichert Verdi.

200 Streikende in Erlangen

In Erlangen sind am Morgen 200 Beschäftigte des Uniklinikums, der Uni sowie des Studentenwerks auf die Straße gegangen, um ihren Forderungen im laufenden Tarifkonflikt Nachdruck zu verleihen. Der Warnstreik sei nötig, auch und gerade in Zeiten höchster Pandemie, so Martin Schmalzbauer von Verdi. Gerade jetzt werde noch offensichtlicher, welch wichtige Arbeit in diesem Sektor geleistet werde. Es müsse sich grundlegend etwas verändern, die Pflege müsse sich wehren, sonst würde sich nichts ändern. Man fühle sich ein wenig wie die "vergessenen Corona-Helden", sagt eine junge Krankenpflegerin dem BR. Vom Applaus lasse sich schließlich keine Miete bezahlen.

Wütende Klinik-Mitarbeitende in München

Bei der Warnstreik-Demo in München machten viele Klinik-Beschäftigte ihrem Ärger über Rolle in der Corona-Pandemie Luft. Eine Mitarbeitende der Intensivstation sagte dem BR: "Mittlerweile fühle ich mich einfach nur noch verarscht, vor allem von der Politik im Stich gelassen. Wir sind immer noch unterbesetzt auf der Station. Wir sind in der vierten Welle und mittlerweile fühlt sich das nur noch an, als ob wir mit Füßen getreten werden".

Eine andere Demo-Teilnehmerin schildert: "Es liegen Leute da, die Covid-Leugner sind, die uns beschimpfen und uns bedrohen, wie: wenn ihr uns anfasst, dann zeigen wir euch an!" Diese Patienten fordern laut der Klinik-Mitarbeiterin dann aber oftmals lautstark eine erstklassige Behandlung. In einem Monat habe sie 28 Tage gearbeitet, sagt die Frau.

Frustrierte Pflegekräfte auch in Regensburg

Bei der Kundgebung in Regensburg wollten die rund 250 Uniklinik-Beschäftigten klarmachen, dass es ihnen nicht nur um eine bessere Bezahlung geht, sondern um die Arbeitsbedingungen. Auf den Schildern der Streikenden standen Sätze wie "Nicht am falschen Ende SPAHN" oder "Früher brannten Hexen, heute brennen wir aus". Vor dem Uniklinikum erzählt eine Mitarbeiterin der Covid-Intensivstation: "Vor einem Jahr wurde noch geklatscht. Und nach einem Jahr ist alles vergessen, weil jetzt ist es Normalität geworden und wir müssen uns daran gewöhnt haben." Von der Politik und Gesellschaft fordert sie ein Handeln und auch, dass mehr geimpft wird.

Demonstration in Würzburg

In Würzburg folgten rund 250 Beschäftigte des Uniklinikums dem Warnstreik-Aufruf der Gewerkschaft, darunter 150 Auszubildende. Sie trafen sich um 11 Uhr vormittags zu einer Demonstration. Es beteiligten sich sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch Therapeuten und Pflegekräfte. Mit Blick auf die Corona-Pandemie waren Mitarbeitende der Intensivstation nicht zum Streik aufgerufen. Am Würzburger Uniklinikum arbeiten insgesamt rund 7.200 Menschen.

Forderung nach mehr Geld und strukturellen Verbesserungen

Laut Verdi haben die Arbeitgeber nach drei Verhandlungstagen immer noch kein Angebot vorgelegt. "Ich denke, dass die Verantwortung für den Streik bei der TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Länder) liegt. Politiker, die ständig behaupten, sie hätten die Probleme im Gesundheitsbereich verstanden, die ständig von notwendigen Verbesserungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern faseln, aber nichts dafür tun und jetzt verantwortlich am Verhandlungstisch sitzen und Totalverweigerung üben", erläuterte Ines Meissner, Pflegefachkraft und Personalrätin aus Erlangen.

Die Gewerkschaft fordert Lohnerhöhungen von fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro im Monat. Im Gesundheitsbereich sollen die Entgelttabellen um 300 Euro monatlich angehoben werden, Auszubildende sollen monatlich 100 Euro mehr erhalten.