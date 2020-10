Warnstreiks am Klinikum Nürnberg: Notfallversorgung gesichert

Für 24 Stunden wollen Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte am Klinikum Nürnberg die Arbeit niederlegen. Ab Donnerstag 8.00 Uhr bis Freitagfrüh um 5:59 Uhr sind die rund 7.000 Beschäftigten eines der größten kommunalen Krankenhäuser Europas zum Streik aufgerufen. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden, ein Angebot vorzulegen. Auch die Beschäftigten der Altenpflege im Nürnbergstift beteiligen sich laut Verdi an dem Ausstand.

Verdi fordert nicht nur Anerkennung, sondern auch mehr Geld

In dem Streikaufruf von Verdi heißt es: "Wir müssen deutlich und sichtbar machen, dass die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst nicht nur während der Corona-Pandemie, sondern immer den Laden am Laufen halten." Gerade das Pflegepersonal habe seit der Corona-Pandemie zwar viel Anerkennung erhalten, nun müssten den Worten aber Taten folgen. Verdi fordert eine Tariferhöhung um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro im Monat. Für Auszubildende sollen die Gehälter um 100 Euro erhöht werden.

Streit über Notfallversorgung vor Streikbeginn beigelegt

Vor Beginn des Streiks hatte es zwischen Verdi und dem Klinikum Nürnberg noch eine Auseinandersetzung über die Notfallversorgung gegeben. Die Verhandlungen darüber waren ergebnislos abgebrochen worden. Kurz vor Streikbeginn einigten sich Verdi und Klinikum allerdings und unterzeichneten eine Vereinbarung. Damit ist die Behandlung von Notfallpatienten nicht gefährdet. Geplant ist am Vormittag eine Streikkundgebung am Haupteingang des Klinikums Nord mit anschließendem Protestmarsch zum Rathaus. Gegen Mittag soll eine Kundgebung vor dem Gesundheitsministerium in Nürnberg stattfinden.

Streiks auch an Kliniken Fürth und Bamberg

In dieser Woche wurde bereits andernorts in Franken gestreikt. So legten die Beschäftigten am Klinikum Fürth und am Klinikum Bamberg die Arbeit nieder. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Nürnberg zeigten bei einer "aktiven Mittagspause" ihren Unmut darüber, dass es noch kein Angebot der Arbeitgeber gibt. Am Freitag soll es weitere Warnstreiks im Nahverkehr geben, unter anderem in Nürnberg.