Warnstreiks am Klinikum Fürth

Erst den Klinik-Beschäftigten für ihre Leistung während der Pandemie zu applaudieren und ihnen dann in den Tarifverhandlungen eine Anerkennung zu verweigern, passe nicht zusammen, kritisiert Bernhard Bytom, Gewerkschaftssekretär bei Verdi in Mittelfranken. Deshalb sollen diese Woche auch fränkische Krankenhäuser bestreikt werden.

24 Stunden Warnstreik am Klinikum Fürth

Heute (06.10.20) sind die Beschäftigten am Klinikum Fürth zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Auf einer Kundgebung um 13.00 Uhr wollen sie sich unter anderem für eine "Corona-Prämie" als Anerkennung für die besonderen Belastungen und die besonderen Leistungen während der Pandemie einsetzen. Die Notversorgung für die Patienten am Klinikum in Fürth sei sichergestellt.

24 Stunden Warnstreik am Donnerstag in Nürnberg

Die Beschäftigten bei der Lebenshilfe Nürnberg sind dann am Mittwoch (07.10.20) zu einer "aktiven Mittagspause" aufgerufen. Dabei soll es von 12.00 bis 14.00 Uhr Kundgebungen von vor den Einrichtungen in der Fahrradstraße und in der Waldaustraße geben, so Verdi. Am Donnerstag (08.10.20) soll dann das Klinikum Nürnberg für 24 Stunden bestreikt werden. Im Vorfeld soll außerdem eine tägliche Mahnwache mit Infostand am Haupteingang des Klinikums Nord zum Schichtwechsel zwischen 12.00 und 15.00 Uhr stattfinden, sagte Martin Schmalzbauer, Verdi-Gewerkschaftssekretär in Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk.

Noch keine Einigung über Notversorgung in Nürnberg

Während die Notversorgung für die Patienten am Klinikum in Fürth bereits geregelt ist, konnten sich die Gewerkschaft und das Klinikum Nürnberg bislang nicht auf eine Notdienstvereinbarung für den anstehenden Streik einigen: Die Klinikleitung habe die entsprechenden Verhandlungen abgebrochen, so Schmalzbauer.

Verdi: Moralische Erpressung des Klinikums

Das Klinikum Nürnberg sei nicht bereit, die Zahl der Betten für den Streiktag zu reduzieren. So würden die Beschäftigten unter Druck gesetzt und moralisch erpresst, so Verdi-Gewerkschafter Schmalzbauer. Von Seiten des Klinikums heißt es, man erkenne das Recht auf Streik selbstverständlich an und sei weiter verhandlungsbereit. Patientenwohl und Streikrecht müssten aber in Einklang gebracht werden. Laut Klinikum Nürnberg sollen die Gespräche mit Verdi heute (06.10.20) fortgesetzt werden.

Kundgebung vor dem Gesundheitsministerium

Da Unzufriedenheit und Streikbereitschaft immer größer würden, rechnet Schmalzbauer mit mindestens 200 Teilnehmern. Den bisherigen Verdi-Planungen zufolge werden sich an dem Warnstreik am Donnerstag neben Beschäftigten des Klinikums Nürnberg auch Beschäftigte der Altenpflege im Nürnbergstift beteiligen. Geplant sind eine Kundgebung und ein Protestmarsch zum Rathaus. Gegen Mittag soll eine Kundgebung vor dem Gesundheitsministerium in Nürnberg stattfinden.

Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn

Verdi und der Beamtenbund DBB fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.