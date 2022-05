Warnstreik trifft mehrere Kindertagesstätten in der Oberpfalz

Im Tarifstreit für die Sozial- und Erziehungsdienste werden am Mittwoch (4.5.) in der Oberpfalz Kinderbetreuungseinrichtungen in Regensburg, Weiden, Schnaittenbach und Wackersdorf bestreikt. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Montag angekündigt.

Warnstreik nur in Kitas mit kommunalen Trägern

Betroffen seien aber ausschließlich Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft, hieß es weiter. In Regensburg betreffe der Warnstreik zusätzlich die Mittagsbetreuung und die Sozialen Dienste der Stadt Regensburg, so Verdi.

In Niederbayern wird es am Mittwoch zunächst keine größeren Streiks in Kinderbetreuungseinrichtungen geben, wie ein ein Sprecher der Gewerkschaft auf BR-Anfrage mitteilte. Einzelaktionen könnten aber nicht ausgeschlossen werden.

Verhandlungen wieder ab 16. Mai

Kinderbetreuungseinrichtungen von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden oder privaten Betreibern sind von dem Warnstreik am Mittwoch nicht betroffen. Die bundesweiten Verhandlungen mit den Kommunen um bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung im Sozial- und Erziehungsdienst werden am 16. Mai fortgesetzt.