Warnstreik trifft auch Bahnverkehr in der Oberpfalz hart

Für viele Bahnfahrer in Ostbayern hat die neue Woche mit viel Ärger begonnen. Ein mehrstündiger Warnstreik der Gewerkschaft EVG legte den Verkehr fast völlig lahm. Berufspendler, Schüler und Fernreisende mussten sich nach Alternativen umsehen oder massive Verspätungen einplanen - auch in der Oberpfalz.

Pendler verärgert

Stark betroffen waren vor allem die Knotenpunkte. In Regensburg zeigten einige Fahrgäste wenig Verständnis für den Streik zu Wochenbeginn. Insbesondere die, die längere Reisen zum Beispiel nach Frankfurt am Main geplant hatten. Andere nahmen die Wartezeiten in Kauf und wieder andere versuchten, mit Bus oder per Pkw weiterzukommen. Rund um Regensburg wurde deshalb ein höheres Verkehrsaufkommen registriert. Auch in Schwandorf standen Züge still.

Viele Züge mit Verspätungen

Nach dem Ende des Warnstreiks um 9.00 Uhr nahm der Zugverkehr allmählich wieder den Betrieb auf. Auf allen Strecken starteten wieder Züge, unter anderem von Regensburg nach Plattling, Landshut und Schwandorf sowie in die Gegenrichtung. Es dauere aber noch etwas, bis alles wieder planmäßig laufe, sagte Bahnsprecher Anton Knapp dem BR auf Anfrage. Das habe vor allem damit zu tun, dass Züge und Personal nicht immer dort seien, wo sie gebraucht würden. Immerhin seien jetzt wieder sämtliche Stellwerke planmäßig besetzt, sodass die Züge fahren können.

Am Regensburger Hauptbahnhof verkehren aktuell (Stand: 11 Uhr) die Züge der privaten Betreiber Agilis und Oberpfalzbahn nahezu fahrplanmäßig - Verspätungen gibt es noch auf der Strecke nach München sowie auf der neuen Flughafenverbindung und auf der einzigen ostbayerischen Fernverkehrsverbindung Passau-Regensburg-Frankfurt.

Ausfälle im Fernverkehr

Schwieriger ist die Lage im Fernverkehr. Auf der Strecke Passau-Regensburg-Nürnberg wurden in der Früh ICE-Verbindungen gestrichen. Einigen Fahrgästen wurde geraten, spätere Verbindungen zu nutzen.

60 Bahn-Mitarbeiter beteiligt

Laut Harald Hammer, Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Regensburg, hatten sich in der Region rund 60 Fahrdienstleiter, Lokführer und Zugbegleiter an dem Ausstand beteiligt. Für die nächsten Tage seien keine weiteren Warnstreiks geplant. Jetzt warte man erst mal darauf, dass die Bahn ein neues Angebot vorlege. Dann werde man weitersehen.