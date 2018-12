Warnstreik sorgte für massive Verspätungen

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in München auf BR-Nachfrage mitteilte, sei es bisher noch nicht absehbar, wann der Fahrplan nach dem Warnstreik wieder planmäßig laufe.

Mehr als 500 Bahn-Mitarbeiter im Ausstand

Mehr als 500 Bahnmitarbeiter hatten im Großraum Nürnberg heute von 5.00 bis 9.00 Uhr ihre Arbeit niedergelegt. Sie waren einem Aufruf der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gefolgt. Die hatte zum Warnstreik aufgerufen, nachdem am Samstag die Tarifverhandlungen gescheitert waren. Matthias Birkmann, Geschäftsstellenleiter der EVG Nürnberg, sprach von einer Streikbeteiligung rund um Nürnberg von etwa 60 bis 70 Prozent. Dies sei ein großer Erfolg für seine Gewerkschaft.

"Die Situation ist vergleichbar mit einem Stau auf der Autobahn nach einer Vollsperrung. Da dauert es auch lange bis der Verkehr wieder reibungslos läuft." Matthias Birkmann, Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Nürnberg.

Hohe Streikbeteiligung

Hunderte Gewerkschafter der EVG hatten sich im Großraum Nürnberg am Warnstreik beteiligt und zwischen 5.00 und 9.00 Uhr ihre Arbeit niedergelegt, so Birkmann. Darunter waren laut EVG unter anderem Fahrdienstleiter und Lokführer, aber auch Mitarbeiter in den Werkstätten.