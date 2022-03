Warnstreik: Rund 300 Ärzte aus Unterfranken beteiligen sich

Nach Angaben des Marburger Bundes beteiligen sich rund 300 Ärzte aus Unterfranken am bundesweiten Ärztestreik. Allerdings sei das nur eine grobe Schätzung, so Karin Lange, die Sprecherin vom bayerischen Landesverband. Genaue Zahlen gebe es nicht. Die Streikbereitschaft sei hoch, viele hätten sich auf den Weg zur Kundgebung nach Frankfurt gemacht.

Notfallärztliche Versorgung von Patienten sichergestellt

Karin Lange konnte Ärzte vom städtischen Klinikum Aschaffenburg, dem Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt, der Klinik Kitzinger Land oder dem Missio in Würzburg nennen. Eine notfallärztliche Versorgung sei in allen beteiligten Kliniken organisiert, so die Sprecherin des Marburger Bundes. Bayernweit würden sich Ärzte aus 100 bayerischen Kliniken am Warnstreik beteiligen.

Ärzte fordern bessere Arbeitsbedingungen

Mit dem Warnstreik fordern die Ärzte aus kommunalen Kliniken bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. In Frankfurt veranstaltet der Marburger Bund eine zentrale Kundgebung, zu der Ärzte aus dem ganzen Bundesgebiet in Reisebussen und per Bahn anreisen. Ende April steht die nächste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern an.