Warnstreik OBB: Ingolstadt und München sind Schwerpunkte

Die Warnstreiks im ÖPNV betreffen heute in Oberbayern vor allem München und Ingolstadt. Seit heute Früh streiken die Busfahrerinnen und Busfahrer, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro.

Hohe Streikbeteiligung in Ingolstadt

In Ingolstadt und in den angrenzenden Landkreise Eichstätt und Pfaffenhofen müssen sich rund 58.000 Menschen auf alternative Verkehrsmittel einstellen. Fast alle Busfahrer beteiligen sich am Verdi-Streik. Es wird Auswirkungen bis nach 14 Uhr haben. Das sagte Verdi-Geschäftsführerin Steffi Kempfe dem BR in Ingolstadt.

Massive Auswirkungen auf den Airportexpress

Auch der Airport-Express zum Münchner Flughafen Franz Josef Strauß und zurück nach Ingolstadt wird bestreikt. Dort hat der Streik offenbar massive Auswirkungen. Alles steht still. Der Warnstreik betrifft den öffentlichen Nahverkehr.

Alle Verdi-Mitglieder sind dazu aufgerufen, ihre Arbeit von 4 Uhr bis 14 Uhr ruhen zu lassen. Betroffen sind in Ingolstadt die städtische Busse. Die privaten Busunternehmer halten dagegen ihre Verbindungen uneingeschränkt aufrecht.

In München fallen einige Linien komplett aus

In München hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vor allem Busfahrerinnen und Busfahrer zu Arbeitsniederlegungen bis 14 Uhr aufgerufen. Auf neun Linien fahren derzeit gar keine oder nur ganz vereinzelt Busse.

Auf 18 Strecken sind weniger als 50 Prozent der Busse auf der Straße, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft mitteilt. U-Bahnen, Trams und S-Bahnen fahren normal, allerdings sind sie voller als sonst.