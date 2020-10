Warnstreik Nahverkehr: Verkehrschaos droht in Nürnberg und Fürth

An zwei Schulen in Nürnberg kein Präsenzunterricht

Trotz Streiks findet an den meisten Schulen in Nürnberg, Fürth und Erlangen ganz normaler Unterricht statt. Lediglich das Scharrer-Gymnasium und das Herrmann-Kesten-Kolleg in Nürnberg verzichten auf Präsenzunterricht verzichten. In Erlangen sollen am Morgen und am Mittag zusätzliche Schulbusse eingesetzt werden. Allerdings sei man darauf angewiesen, dass sich einige der städtischen Busfahrer nicht am Streik beteiligen und sich ans Steuer der Schulbusse setzen. "Wir können nicht garantieren, dass das auch klappt", sagte ein Vertreter der Erlanger Stadtwerke.

In Erlangen hat die Nah-VG zum Warnstreik aufgerufen

In Erlangen hat die Nahverkehrsgewerkschaft Nah-VG, die zum DBB gehört, zum Warnstreik aufgerufen. So wie in den Nachbarstädten soll sich auch hier von Betriebsbeginn an bis 14.00 Uhr kein Busfahrer der Stadtwerke hinters Steuer setzen. Anders als in Nürnberg und Fürth wird es in Erlangen allerdings einen Notfahrplan geben, so die Stadtwerke.

Einmal in der Stunde kommt in Erlangen ein Bus

Auf allen Buslinien soll einmal in der Stunde ein Bus fahren. Möglich sei dies, weil die Stadtwerke auch mit privaten Busunternehmen zusammenarbeiteten. Ein Drittel der Busfahrer sei bei diesen Privatunternehmen angestellt, so dass es nicht notwendig sei, zusätzliche Busse zu ordern. Somit fährt laut Erlanger Stadtwerken am Freitag etwa jeder dritte Bus.

