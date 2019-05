Warnstreik: Karstadt und Kaufhof kämpfen für Tarifvertrag

Im aktuellen Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft verdi mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten im Einzel- und Großhandel. Bei Karstadt und Kaufhof gehen die Probleme tiefer. Ende vergangenen Jahres waren die beiden Warenhäuser fusioniert. Nun versuchten Unternehmensführung und Eigentümer einen Haustarifvertrag für alle Angestellten durchzusetzen, sagt Thomas Vieweg, Betriebsratsvorsitzender bei Karstadt an der Lorenzkirche.

Betriebsrat: Kein Konzept, nur Sparkurs

Die Bedingungen des Haustarifvertrags seien schlechter als im Flächentarifvertrag, so Vieweg. Vor allem bei Karstadt verzichteten die Mitarbeiter bereits seit Jahren auf Teile ihres Geldes, da der Konzern seit 2004 saniert werde. Die neuen Pläne des fusionierten Handelsriesen "Galeria Karstadt Kaufhof" kritisiert der Betriebsratschef scharf. Dahinter stecke kein Konzept, sondern nur ein Sparkurs, so Vieweg.

Tarifverhandlungen gehen Mitte Juni weiter

Parallel findet die Tarifauseinandersetzung für den gesamten Einzel- und Großhandel statt. Die Tarifverhandlungen sollen Mitte Juni weiter gehen. Die Gewerkschaft verdi fordert für den Einzel- und Versandhandel einen Euro mehr in der Stunde und für Auszubildende 100 Euro mehr im Monat. Im Großhandel soll es nach Meinung der Gewerkschaft ein Einkommensplus von 6,5 Prozent geben. Die Arbeitgeber boten in beiden Branchen zuletzt 2,5 Prozent für zwei Jahre. Der Handel kommt in Bayern insgesamt auf rund 800.000 Mitarbeiter, davon sind aber viele in Betrieben ohne Tarifbindung beschäftigt.