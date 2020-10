Warnstreik in Nürnberg: Azubis stellen Toilette vors Klinikum

Mehrere hundert Azubis aus dem Gesundheitswesen sind aus ganz Nordbayern nach Nürnberg gekommen, um für eine Verlängerung der Tarifregelung und mehr Geld für Praktika und Ausbildung zu demonstrieren. Dabei stellten sie symbolisch eine mobile Toilette vor das Nürnberger Klinikum.

Toilette als symbolische Geste beim Warnstreik

Diese symbolische Geste solle zeigen, dass Schulleitung und Klinikvorstand offenbar "auf das Grundgesetz scheißen'", sagte Jugend-Gewerkschaftssekretär Timo Klein dem Bayerischen Rundfunk. Denn im Vorfeld des Streiktags hatte es laut dem Gewerkschaftssekretär eine Auseinandersetzung mit der Schulleitung des Centrums für Pflegeberufe (CfP) gegeben. Diese habe das Streikrecht nur für Auszubildende im Praxiseinsatz anerkannt, nicht aber für Azubis im Schuleinsatz. Verdi bezeichnet das als "Missachtung von Grundrechten der Auszubildenden" und entschied sich deshalb, dem Centrum für Pflegeberufe am Klinikum Nürnberg am Vormittag die mobile Toilette zu überreichen.

Azubis kommen überwiegend aus dem Bereich der Pflege

Am Mittag zogen die Jugendlichen zum Nürnberger Rathaus, um dort eine Übernahmeforderung zu überreichen. Die Abschlusskundgebung fand vor dem Gewerkschaftshaus am Nürnberger Kornmarkt statt.

Ein Großteil der Demonstranten kommt aus dem Bereich der Pflege. Es sollen aber auch Auszubildende aus anderen öffentlichen Bereichen zum Beispiel von Verkehrsbetrieben und Energieversorgern, der Wasser- und Schifffahrtsämter und städtische Auszubildende dabei sein.

Auch in München streiken die Azubis

Der Jugend- und Azubi-Streiktag fand bundesweit statt. In Bayern streikten die Jugendlichen neben Nürnberg auch in München. In der Landeshauptstadt zogen die Auszubildenden vom DGB Haus zur Zentrale des Kommunalen Arbeitgeberverbands Bayern, sagte ein Verdi-Sprecher dem Bayerischen Rundfunk.