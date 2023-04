Warnstreik in Bayerns Brauereien

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat für den heutigen Montag zu bayernweiten Warnstreiks in der Brauwirtschaft aufgerufen. Sie sollen bis zu 24 Stunden dauern. Für 13.30 Uhr ist auf der Theresienwiese in München eine zentrale Kundgebung geplant. Die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 600 Teilnehmenden.

Bayerns Brauereien streiken: "Das lassen wir uns nicht gefallen"

Gestreikt wird in Schwaben: beim Allgäuer Brauhaus in Kempten. In Oberfranken beteiligen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zweier Brauereien. Laut Michael Grundl, dem Geschäftsführer der NGG Oberfranken, befinden sich rund 120 Mitarbeitende der Kulmbacher Brauerei und der Scherdel Bräu Hof bis 22 Uhr im Ausstand.

Am Vormittag waren die 120 Streikteilnehmenden bereits zwei Stunden lang in einem Demozug durch Kulmbach gezogen und haben ihren Forderungen lautstark Nachdruck verliehen.

"Bei den ersten Verhandlungen haben die Arbeitgeber mit einem Mager-Angebot versucht, die Beschäftigten abzuspeisen. Das lassen sich die Kolleginnen und Kollegen nicht gefallen. Für uns ist klar: Sollten am Mittwoch die Verhandlungen nicht erfolgreich fortgesetzt werden können, werden wir die Warnstreiks weiter ausweiten." Michael Grundl, Geschäftsführer NGG Oberfranken

NGG fordert Lohnerhöhungen für Brauerei-Beschäftigte

In ihrer ersten Verhandlungsrunde Ende März hatten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf keinen Tarifabschluss verständigen können. Die NGG fordert für die 10.000 Brauerei-Beschäftigten in Bayern Lohnerhöhungen von 12 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem soll es Verbesserungen für Auszubildende geben.

Gewerkschaft: "Keine Sorge vor steigenden Bierpreisen"

Die Tarifgemeinschaft bayerischer Brauereien hat in der ersten Verhandlungsrunde rund zehn Prozent bei zweijähriger Vertragslaufzeit angeboten. Das beinhaltet eine Lohnerhöhung rückwirkend zum 1. März um 115 Euro und im März kommenden Jahres um weitere 115 Euro. Dazu sollen 1.000 Euro Inflationsausgleich in Raten ausgezahlt werden. Bezogen auf den Ecklohn entspreche das gut zehn Prozent Erhöhung.

Am Mittwoch wird weiterverhandelt. Für die Auszubildenden wurde eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 50 Euro vorgeschlagen.

Sorgen vor steigenden Bierpreisen müssten sich die Verbraucher nicht machen, betonte der Verhandlungsführer der Gewerkschaften, Mustafa Öz. Dafür sei der Anteil der Lohnkosten am Bierpreis zu gering.