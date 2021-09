Warnstreik bei Premium Aerotec in Augsburg

Für den größten Warnstreik seit Jahren soll sogar die viel befahrene Haunstetter Straße gesperrt werden. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 2.000 Teilnehmern zur Kundgebung. Auch Delegationen aus anderen schwäbischen Betrieben werden erwartet, ebenso haben sich mehrere Bundestagsabgeordnete angekündigt. Auch IG-Metall-Hauptkassierer Jürgen Kerner wird ans Rednerpult treten. Bis Samstag früh um 6 Uhr wollen die Premium Aerotec-Mitarbeiter dann in den Ausstand gehen.

Bei Zerschlagung "geht das Licht aus", so die Gewerkschaft

Der Streik sei das letzte Mittel, sagt die IG Metall, nachdem die bisherigen Verhandlungsrunden ohne Ergebnis geblieben seien. Wenn die Konzernmutter Airbus ihre angekündigten Verkaufspläne umsetze, dann stünden bei Premium Aerotec in Augsburg Arbeitsplätze in vierstelliger Zahl auf dem Spiel, diesen Jobs drohe die Verlagerung an Billigstandorte. Der Augsburger IG-Metall-Chef Michael Leppek fordert, dass sich endlich auch die Politik einschalten müsse, um das Werk in Augsburg zu erhalten, sonst würden „nach rund 100 Jahren Luftfahrtgeschichte am Standort das Licht ausgehen.

Airbus führt hohen Wettbewerbsdruck an

Die Airbus-Konzernführung dagegen argumentiert, man müsse umstrukturieren, um auf Dauer wettbewerbsfähig zu bleiben. „Wir verstehen, dass die derzeitige Situation Unsicherheiten hervorruft und respektieren das Recht unserer Beschäftigten, ihren Sorgen in Form eines Warnstreiks Ausdruck zu verleihen“, so ein Airbus-Sprecher auf Anfrage des BR. Man stehe bereits in Verhandlungen mit den Sozialpartnern und habe konkrete Zugeständnisse für die Standorte unterbreitet. Demnach soll es eine Sicherung aller Standorte der Airbus Operations GmbH und des neuen Airbus Sektionsmontage-Unternehmens in Deutschland bis 2025 geben. Weiterhin solle es keine betriebsbedingten Kündigungen bei der neuen Sektionsmontage geben, auch die Tarifbindungen sollen erhalten bleiben.

Verhandlungen blieben ohne Ergebnis

Seit rund zwei Wochen verhandeln IG Metall und Airbus, es geht um einen Sozialtarifvertrag für alle deutschen Standorte der Firmen unter dem Dach von Airbus. Für Beschäftige, die durch die geplante Umstrukturierung ihren Job verlieren, fordert die IG Metall eine Abfindung, die der Beschäftigungsdauer entspricht und mindestens 25.000 Euro beträgt. Daneben soll Airbus zwei Jahre lang notwendige Umschulungen bezahlen und eine Härtefallregelung einführen, die für insgesamt 12 Jahre gelten soll.