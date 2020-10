Warnstreik im öffentlichen Dienst in Oberfranken

Von den bayernweiten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sind am Montag auch zahlreiche Kommunen in Oberfranken betroffen. In Bayreuth und Bamberg sind am Morgen Demonstrationen mit anschließenden Kundgebungen geplant.

Bayreuth: Arbeit der Bauhöfe eingeschränkt, Patientenversorgung läuft

Im Verdi-Bezirk Oberfranken Ost sind neben Beschäftigten in Kulmbach auch Mitarbeiter in Bayreuth zum Streik aufgerufen. Dort soll ab 08.30 Uhr eine Demonstration beginnen. Vor allem im Bereich der Bauhöfe werden Einschränkungen und Schließungen erwartet, so Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Tina Karimi-Krause. In den von den Streiks betroffenen Krankenhäusern werde eine sogenannte Notdienstvereinbarung die Versorgung der Patienten sichern.

Streik auch in Bamberg, Lichtenfels, Bad Staffelstein, Forchheim und Eggolsheim

In Bamberg beginnt der erste von drei Demonstrationszügen um 8.45 Uhr. Neben den Stadtwerken beteiligen sich unter anderem auch Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamts sowie des Bauhofs. Auch in Lichtenfels und Bad Staffelstein ruft Verdi zu Warnstreiks auf. In Forchheim und Eggolsheim (Lkr. Forchheim) seien zudem die Kindertagesstätten betroffen.

4,8 Prozent mehr Lohn gefordert

Mit den Streiks wollen die Beschäftigen vor dem Start der Verhandlungsrunde, die ab Donnerstag in Potsdam stattfindet, noch einmal ihre Forderungen unterstreichen. Verdi plädiert unter anderem für eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent beziehungsweise um einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten 3,5 Prozent mehr auf drei Jahre verteilt.