Warnstreik im Nahverkehr: Verkehrschaos in Nürnberg bleibt aus

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat den kompletten Nahverkehr in Nürnberg lahmgelegt. Die Folge: Fahrgäste, die sonst mit Bus, Straßenbahn oder U-Bahn zur Arbeit oder zur Schule gefahren wären, sind ins Auto, aufs Fahrrad oder den Elektroroller gestiegen. Auch die Leihräder der Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG sind begehrt. Zu langen Staus in der Nürnberger Innenstadt und auf den Einfallstraßen, so wie zuvor befürchtet, kam es nicht, so die Auskunft der Polizei. Weil die Warnstreiks in Bayern von der Gewerkschaft schon frühzeitig angekündigt worden waren, standen nur vereinzelt Menschen an den ansonsten leeren Bushaltestellen oder Straßenbahn-Station.

Pendler haben sich eingestellt und zeigen Verständnis

Die Menschen zeigten großenteils Verständnis für die erneuten Arbeitsniederlegungen. Die, die von dem Warnstreik gehört hatten, haben sich Alternativen gesucht und sind entweder auf das Auto oder sonstige Transportmittel umgestiegen. "Ich brauche heute etwa 30 Minuten mehr zur Berufsschule", sagte eine Frau. Der Warnstreik soll bis 14.00 Uhr dauern. Erst danach nehmen Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen wieder ihren Betrieb auf. Die Nürnberger Verkehrsbetriebe rechnen aber damit, dass es bis in den Nachmittag hinein dauern wird, bis einigermaßen Normalbetrieb herrscht.

Kein Notfahrplan, keine zentrale Kundgebung

Die VAG hat für die Dauer des zehnstündigen Warnstreiks keinen Notfallfahrplan auf die Beine gestellt. Die Begründung: Schon beim vorangegangenen Warnstreik Ende September konnte der eigens eingerichtete Fahrplan wegen langer Staus auf Nürnbergs Straßen nicht eingehalten werden.

Eine zentrale Kundgebung gibt es an diesem Streiktag nicht. Die Beschäftigten bleiben zu Hause. Stattdessen verteilen sich Gewerkschaftsmitglieder auf einige Streikposten im Stadtgebiet, etwa am VAG-Betriebshof in Schweinau. Dort machen sie mit Transparenten auf ihre Forderungen aufmerksam.

Verdi fordert bundesweiten Tarifvertrag

Die wichtigste Forderung der Gewerkschaft ist ein bundesweit einheitlicher Tarifvertrag für alle Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr. Bisher gebe es regionale Sparten-Tarifverträge, die teils drastische Unterschiede bei der Nachwuchsförderung oder dem Ausgleich von Überstunden haben, sagte Verdi-Gewerksschaftssekretär Stefan Wolf dem BR. Bisher hat die Arbeitgeber-Seite noch kein Angebot abgegeben – laut Verdi gibt es nicht mal Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag. Sollte das auch weiterhin so bleiben, seien auch weitere Warnstreiks nicht ausgeschlossen, so Wolf.

Warnstreik auch in Fürth und Erlangen

Gestreikt wird auch in Fürth und Erlangen. So wie in Nürnberg fahren in Fürth weder U-Bahnen noch Busse. In Erlangen hingegen existiert ein Notfahrplan. Ein Drittel der Busfahrer in der Hugenottenstadt sind bei privaten Busunternehmen angestellt. Sie streiken heute nicht. Deshalb fährt auf jeder Linie jede Stunde ein Bus.