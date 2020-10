Warnstreik im Nahverkehr in Nürnberg, Fürth und Erlangen

Wer am Freitag mit dem Auto zur Arbeit möchte, muss sich auf lange Staus einstellen. In Nürnberg und Fürth hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten zum zehnstündigen Warnstreik aufgerufen. Alle Busse und Bahnen bleiben bis 14.00 Uhr in den Depots. Wegen der Corona-Pandemie fordert Verdi Bus-, Straßenbahn- und U-Bahnfahrer dazu auf, zu Hause zu bleiben. Eine zentrale Kundgebung sei nicht geplant. Die Gewerkschaft will lediglich vor den Depots und Betriebshöfen Streikposten aufstellen.

Kein Notfahrplan für Nürnberg

Die Nürnberger VAG hat für die Zeit des Warnstreiks keinen Notfahrplan vorgesehen. Der Verkehr werde komplett eingestellt, teilte die Nürnberger VAG mit. Der Warnstreik soll zwar nur bis 14.00 Uhr dauern, die Verkehrsbetriebe rechnen aber damit, dass die Auswirkungen den ganzen Tag zu spüren sind. "Je nach Verkehrslage kann es über den Nachmittag hinweg zu Unregelmäßigkeiten kommen", so die VAG.

Erfahrung beim letzten Warnstreik: Busse standen lange im Stau

Die Erfahrungen beim Warnstreik vor anderthalb Wochen hätten gezeigt, dass trotz Notfahrplan kein verlässliches Angebot aufrechterhalten werden konnte. Die Busse hätten an Baustellen oder im dichten Verkehr lange im Stau gestanden, so dass es zu massiven Verspätungen gekommen sei. Außerdem sei es kaum möglich gewesen, in den Fahrzeugen Abstand zu halten. Bestreikt wird auch das Kundencenter der VAG am Nürnberger Hauptbahnhof.

In Erlangen fährt jeder dritte Bus

Auch in Erlangen wird bis 14.00 Uhr gestreikt. Dazu aufgerufen hat die Nahverkehrsgewerkschaft Nah-VG, die zum DBB gehört. Anders als in Nürnberg und Fürth wird es in Erlangen allerdings einen Notfahrplan geben, sagte ein Vertreter der Erlanger Stadtwerke. Auf allen Buslinien soll einmal in der Stunde ein Bus fahren. Möglich sei dies, weil die Stadtwerke auch mit privaten Busunternehmen zusammenarbeiteten. Ein Drittel der Busfahrer sei bei diesen Privatunternehmen angestellt, so dass es nicht notwendig sei, zusätzliche Busse zu ordern. Somit fahre am Freitag etwa jeder dritte Bus.

Unter Vorbehalt: Zusätzliche Schulbusse in Erlangen

Nur für den Schulverkehr am Morgen und am Mittag wollen die Erlanger Stadtwerke zusätzliche Schulbusse einsetzen. Allerdings sei man darauf angewiesen, dass sich einige der städtischen Busfahrer nicht am Streik beteiligen und sich ans Steuer der Schulbusse setzen. "Wir können nicht garantieren, dass das auch klappt", so der Sprecher weiter. Wann welche Busse in Erlangen fahren, kann über die Homepage der Stadtwerke, www.estw.de eingesehen werden.