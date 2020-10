Warnstreik im Nahverkehr: Ausstände auch in Schwaben

Im Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Auch in Augsburg sollen die Gewerkschaftsmitglieder, die bei den Stadtwerken, der Augsburger Verkehrs-GmbH oder der Augsburger Verkehrs-Servicegesellschaft mbH beschäftigt sind, ihre Arbeit niederlegen. Gestreikt werden soll in Augsburg am Freitag von 4 bis 14 Uhr.

Warnstreik: Ausfall kompletter Linien möglich

Die Augsburger Stadtwerke rechnen mit massiven Auswirkungen auf den Bus- und Straßenbahnverkehr. Es könne zu Einschränkungen bis hin zum Ausfall ganzer Linien kommen. Nach Ende des Streiks werden die Busse und Straßenbahnen schnellstmöglich ausrücken, so die Stadtwerke. Bis der Regelbetrieb nach Fahrplan aufgenommen sein wird, werde es aber mindestens zwei Stunden dauern. Die Stadtwerke bitten die Fahrgäste, sich auf die Behinderungen einzustellen und ihre Wege entsprechend anders zu planen.

Kein Notfall-Fahrplan in Augsburg

Wie stark der Warnstreik den öffentlichen Nahverkehr in Augsburg lahmlegen wird, lässt sich laut den Stadtwerken nicht abschätzen. Man wisse nicht, wie viele Mitarbeiter dem Aufruf folgen werden. Ein Notfall-Fahrplan könne daher nicht erstellt werden. Beim ersten Warnstreik am 29. September waren nur sehr wenige Busse und Trams im Einsatz.

Private Busunternehmen streiken in Kaufbeuren

Nicht nur im öffentlichen Dienst wird am Freitag gestreikt: Auch im Tarifkonflikt bei den privaten Busunternehmen gibt es Ausstände. In Kaufbeuren müssen sich die Menschen auf einen ganztägigen Streik einstellen: Laut Gewerkschaft Verdi gehen die Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal den gesamten Freitag in den Ausstand. Die Aktion beginnt um 4 Uhr und trifft der Stadt Kaufbeuren zufolge auch den Schulbusverkehr. Eltern und Schüler werden gebeten für den Schulweg mehr Zeit einzuplanen und wenn möglich Alternativen für den Weg zur Schule zu nutzen.

Nördlingen: Schulbusverkehr betroffen

In Nördlingen streiken die Busfahrer von des Unternehmens "Schwarzer Reisen". Hier dauert der Streik von 5 bis 10 Uhr, er betrifft ebenfalls den Schulbusverkehr. Die Gewerkschaft Verdi wirft dem Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen vor, sich jeglichen Lohnverhandlungen zu verweigern. Der Arbeitgeberverband provoziere durch ein solches Verhalten einen unnötigen Konflikt, teilte Verdi Bayern mit.