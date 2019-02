Warnstreik und Kundgebung für Gehaltsplus im öffentlichen Dienst

In der Oberpfalz haben am Dienstagmorgen mehrere hundert Beschäftigte des Freistaats ihre Arbeit niedergelegt. Sie beteiligten sich am Warnstreik im öffentlichen Dienst der Länder, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Aus verschiedensten Orten der Oberpfalz fuhren laut Verdi rund 850 Streikende nach Regensburg zur zentralen Kundgebung vor der Uniklinik. Anschließend zogen sie durch die Innenstadt zum Gewerkschaftshaus.

Zum Streik aufgerufen hatte Verdi unter anderem zahlreiche Mitarbeiter der oberpfälzer Straßen- und Autobahnmeistereien von Schwandorf bis Tirschenreuth, die Mitarbeiter der Wasserwirtschaftsämter Regensburg und Weiden, der staatlichen Bauämter Regensburg und Amberg, zudem Beschäftigte von Bildungseinrichtungen wie der Universität Regensburg und der Ostbayerischen Technischen Hochschule.

Uniklinik an zwei Tagen betroffen

Mitarbeiter der Uniklinik Regensburg sollen am Mittwoch sogar nochmal ihre Arbeit niederlegen. Die Patienten müssen sich laut Gewerkschaft Verdi aber keine Sorgen machen. Ein Notdienst sei eingerichtet. Notoperationen sollen auf jeden Fall stattfinden. Dennoch seien Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger nicht zu vermeiden.